Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (12.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Starke Tage lägen hinter der JinkoSolar-Aktie. Die US-Sanktionen gegen die chinesische Solarbranche hätten bislang keine nachhaltig negativen Auswirkungen auf den Solarmodulhersteller gezeigt. Im Gegenteil: Der mittelfristige Abwärtstrend sei mittlerweile gebrochen. JinkoSolar habe derweil einen Deal mit Maersk abgeschlossen.Seit 2017 sei Maersk bereits Partner von JinkoSolar. Nun sei eine strategische Kooperation eingegangen worden. Demnach möchten beide bei End-to-End-Transporten und digitalisierten Logistiklösungen zusammenarbeiten, um ein grünes Logistik-Ökosystem aufzubauen.Durch die Kooperation bekomme JinkoSolar mehr Ressourcen, um die Transporteffizienz zu verbessern und den pandemiebedingten Mangel an Containern zu bewältigen, so JinkoSolar-CEO Kangpin Chen. Er bleibe zudem optimistisch, was die Aussichten für die Nachfrage nach Solarenergie angehe. Die steigenden Kapazitäten sollten das Lieferwachstum in den kommenden Jahren stark unterstützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: