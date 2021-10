Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

44,64 EUR +2,62% (15.10.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

51,77 USD +2,62% (15.10.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (16.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Eine starke Woche liege hinter JinkoSolar. Die Energiekrise habe das Bewusstsein vieler Anleger wieder auf die Solarbranche gelenkt. Ein schnellerer Ausbau der Kapazitäten scheine möglich, um den hohen Öl- und Gaspreisen entgegenzuwirken. Auch aus Deutschland kämen neue Impulse.Nach den Sondierungsgesprächen wollten die Ampel-Parteien SPD, FDP und Grüne nun Koalitionsgespräche einläuten. In einem gemeinsamen Papier zu den Ergebnissen der Sondierungen hätten sie einen Kohleausstieg 2030 in Aussicht gestellt - acht Jahre früher als bisher geplant. Um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden, müssten Wind- und Solarenergie deutlich schneller ausgebaut werden. Damit das funktioniere, sollten etwa die Kommunen von größeren Freiflächen-Solaranlagen auf ihrem Gebiet finanziell angemessen profitieren.Aber nicht nur in Deutschland würden neue Aufträge winken. Die Ölpreis-Rally könnte global ein weiteres Umdenken in der Politik befeuern. Es brauche Alternativen: Solarkraft sei dabei die Technologie, bei der Projekte am schnellsten umsetzbar seien. Entsprechend dürfte der Fokus der Investments hier liegen. JinkoSolar sei mit seiner starken Technologie - erst diese Woche habe der chinesische Konzern einen neuen Wirkungsgrad-Rekord aufgestellt - bestens positioniert, um davon zu profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: