Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (29.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar habe am Donnerstag mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen nicht erfüllen können. Auch wenn die Aktie infolge dessen unter Druck geraten sei, hätten sich die Kursverluste bisher in Grenzen gehalten. Aus charttechnischer Sicht komme es nun besonders auf diese Marken an.Bei JinkoSolar hätten sich die scharfen Corona-Maßnahmen in China bemerkbar gemacht. Aufgrund der dadurch höheren Material- und Transportkosten sei der Gewinn unerwartet niedriger ausgefallen. Anstatt an das starke neunprozentige Vortagesplus anzuknöpfen, habe die Aktie infolge dessen in der Spitze knapp sieben Prozent nachgegeben.Positiv anzumerken sei jedoch, dass der Titel während des Rücksetzers weder unter das Volume-Peak bei 52 Dollar, noch unter die Unterstützung im Bereich um 49,60 Dollar gerutscht sei. Endgültige Entwarnung gebe es deshalb aber noch nicht. Aufgrund des aktuell hohen Handelsaufkommens bei der Aktie sei weiterhin mit einer hohen Schwankungsbreite und daher auch mit einem weiteren Test der eben genannten Marke zu rechnen. Erst der Sprung über die massive Hürde am Zwischenhoch bei 57,74 Dollar würde den Weg bis in den Bereich um 65 Dollar frei machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: