Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

30,52 EUR +0,86% (14.04.2021, 12:27)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

36,17 USD -0,52% (13.04.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (14.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die Korrektur von Solaraktien wie JinkoSolar betreffe auch den LSF Solar & Sustainable Energy Fund. Jetzt schreibe der Fonds: "Wir befinden uns in einer typischen Konsolidierungsphase, wie sie oft unberechenbar auf eine explosive Rallye folgt. In der Regel dauern solche Phasen nur einige Wochen oder Monate bevor der nächste Aufschwung einsetzt."Grund für die Korrektur seien: Steigende Zinsen und Inflationssorgen, eine Sektorenrotation von hoch bewerteten Wachstumswerten in niedriger bewertete Industriezykliker, eine Korrektur an den chinesischen Börsen, eine Ankündigung der chinesischen Regierung, Einspeisevergütungssätze für Erneuerbare zu reduzieren und auch Sorgen vor Lieferengpässen. Letztere würden sich sowohl in einer Verteuerung von Silizium und zahlreichen Metallen (Kupfer, Nickel, Lithium, Cobalt etc.), als auch in stark erhöhten Frachtkosten bemerkbar machen.Es gebe aber nun wieder positive Entwicklungen: "Wir erwarten, dass 2021 der Zubau von globalen Solaranlagen die Erwartungen noch stärker übertreffen wird als selbst im Vorjahr. Versorgungsengpässe in der Solarindustrie werden somit anhalten. Der Solarindustrie als Ganzes kann das aber kaum noch schaden, denn sie sieht sich nicht mehr gezwungen, Modulpreise zu senken. In den letzten Monaten sind die Preise sogar gestiegen. Dies ist ein tendenziell bullishes Signal."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: