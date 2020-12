Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (30.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Bei der Aktie des Solarzellenherstellers sei der Knoten geplatzt. Das stark überhitzte Papier habe zuvor nach seinem enorm steilen Höhenflug seit Mitte Oktober konsolidiert. Mithilfe des guten Newsflows habe die JinkoSolar-Aktie wieder an Fahrt zugenommen.Nach dem steilen Höhenflug von September bis Ende Oktober sei bei der JinkoSolar-Aktie eine Korrekturphase gefolgt. Der Wert sei dabei von seinem Allzeithoch bei 90,20 Dollar bis knapp über die Unterstützung am 50%-Fibonacci-Retracement bei 55 Dollar gefallen. Zusammen mit dem November-Hoch bei 80,99 Dollar habe der Kurs eine Dreiecksformation ausgebildet.Am Freitag habe die JinkoSolar-Aktie nun die obere Begrenzungslinie bei 70,50 Dollar durchbrochen und mit 72,49 Dollar deutlich darüber geschlossen. Dieses Kaufsignal werde durch die kreuzenden Durchschnittslinien des MACD-Indikators verstärkt. Werde der Ausbruch heute bestätigt, sei eine starke Aufwärtsbewegung bis zum Hoch bei 80,99 Dollar denkbar. Werde auch diese Hürde geknackt, rücke das Rekordhoch vom 21. Oktober bei 90,20 Dollar ins Visier.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: