Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

46,94 EUR +1,47% (12.04.2022, 18:43)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

50,73 USD +0,75% (12.04.2022, 18:28)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (12.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die letzten Wochen hätten Anleger bei der JinkoSolar-Aktie starke Nerven gebraucht. Technologie und Papiere mit chinesischem Bezug stünden schon länger nicht mehr in der Gunst der Anleger. Der Kampf um die wichtige 200-Tage-Linie gehe auch nach zwei Wochen nicht zu Ende. Diese Marken sollten Anleger jetzt auf dem Schirm haben.Die charttechnische Lage der JinkoSolar-Aktie sei aktuell noch durchwachsen, denn der Titel pendele weiterhin um den GD200 bei rund 50 Dollar. Förderlich sei, dass die Volatilität wieder abgenommen habe, nachdem im März der Titel unter sehr hohen Schwankungen regelrecht Achterbahn gefahren sei.Die Bullen und Bären würden sich seit einigen Tagen einen Schlagabtausch auf Augenhöhe liefern und so pendele die Aktie in einer immer enger werdenden Range, die sich zwischen 45 bis 55 Dollar aufspanne. Wichtig sei jetzt, dass die Unterstützungen bei 46 und 44 Dollar standhaft bleiben würden. Als erstes positives Zeichen reiche es aus, wenn die Bullen den Kurs oberhalb der psychologisch wichtigen 50-Dollar-Marke halten könnten. Der GD200 fungiere dann als weiterer Support.Risikofreudige Anleger legen den Titel auf die Watchlist und warten, bis sich die Bullen durchsetzen und ein frisches Kaufsignal auslösen, so Tim Temp. (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: