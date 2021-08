Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

35,30 EUR +2,74% (23.08.2021, 13:43)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

40,16 USD +7,15% (20.08.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar sei in den letzten zwei Wochen stark eingebrochen. Der Titel notiere jetzt an einer wichtigen technischen Marke. Für Anleger stelle sich die Frage: Jetzt Einsteigen oder Finger weg? "Der Aktionär" ordne die aktuelle Lage ein.Das Sentiment in der Solarbranche sei kurzfristig angeschlagen. Investoren würden sich zunehmend um die Angebotsverknappung bei Rohstoffen und Bauteilen und die daraus resultierenden Umsatzeinbußen sorgen. Die Aktie des Weltmarktführers für Solarmodule JinkoSolar sei von der Problematik ebenfalls betroffen. Etwas Hoffnung komme aus Deutschland: Der Deal zwischen JinkoSolar und Wacker Chemie für die Lieferung von Polysilizium sei ein erster Schritt für eine bessere Versorgung.Der Kurs habe turbulente Wochen hinter sich, die zuletzt in einem massiven Kurseinbruch von über 40 Prozent in weniger als einem Monat gemündet hätten. Der Preis habe vor rund vier Wochen noch ein Mehrwochenhoch bei 64,76 Dollar erreicht und sei dann auf ein neues Mehrwochentief bei 37,32 Dollar gefallen.Hoffnung bestehe nun, dass die Unterstützung bei 35,64 Dollar halte und sich der Kurs über diesem Level stabilisieren könne. Das wäre ein starkes Zeichen und solange der Kurs über dieser Marke notiere, sei der übergeordnete Aufwärtstrend seit Mitte Mai noch intakt. Falle der Kurs allerdings auch unter die Unterstützung, werde ein neues Verkaufssignal ausgelöst und die Lage spitze sich weiter zu. Es würde ein Absturz bis auf das Mehrmonatstief bei 28,45 Dollar drohen.Anleger warten eine Beruhigung der technischen Lage ab, aktuell ist die Verbrennungsgefahr zu groß, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link