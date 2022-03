Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (15.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Infolge der Invasion in der Ukraine und den damit verbundenen Ankündigungen aus dem Westen sich unabhängiger von russischem Öl zu machen, hätten vor allem Aktien aus dem Bereich nachhaltiger Energien profitiert - darunter auch der Solarmodulhersteller JinkoSolar. Die Gewinne seien jedoch schon wieder komplett abverkauft worden, was mehrere Gründe habe.Zu den größten Sorgen der Anleger zähle vor allem das mögliche Delisting von China-Aktien an der Wall Street. So habe die US-Börsenaufsicht SEC die Offenlegungspflichten für ausländische Konzerne verschärft und zuletzt auch erstmals fünf chinesische Unternehmen aufgefordert, diesen nachzukommen. Das Problem hierbei sei, dass China aus Angst vor Informationsverlust keine ausländische Prüfung zulasse.Ein weiteres Problem sei das Heimatland China selbst, das zum einen durch die strengen Regulierungen von Tech-Aktien Investoren verschrecke und zum anderen durch die Nähe zu Russland und ausbleibende Stellungnahmen zum Krieg mit weiteren Sanktionen aus dem Westen rechnen müsse. Auch die immer wieder stattfindenden harten Lockdowns würden einen Unsicherheitsfaktor darstellen.Das alles treffe auch JinkoSolar, grundsätzlich bleibe das Unternehmen angesichts seiner Marktposition jedoch interessant. Wegen der aktuellen Entwicklungen steige die Nachfrage nach Solarstrom wieder verstärkt, weltweit würden immer mehr Länder ihre Investitionen erhöhen wollen, um sich unabhängiger vom russischen Öl und Gas zu machen. JinkoSolar könnte aufgrund seiner guten Stellung am Markt davon überdurchschnittlich profitieren.Das alles macht Prognosen schwierig und Anleger warten vorerst ab, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.