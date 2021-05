NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (06.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Solarmodulherstellers stehe unter Druck. So habe die JinkoSolar-Aktie in den vergangen fünf Handelstagen rund 14% verloren und zugleich ein neues Mehrmonatstief markiert. Charttechnisch habe sich die Situation damit weiter verschlechtert.Nach den schwachen Quartalszahlen vom 9. April sei es abwärts gegangen und die Aktie sei auf ein (damaliges) Mehrmonats-Tief von 34,64 USD gefallen. In der Folge habe sich der Kurs bis auf 40,35 USD (19. April) erholt. Diese Marke habe jedoch in den Folgetagen nicht überwunden werden können. Im Gegenteil: Seit dem 28. April sei wieder neuer Verkaufsdruck aufgekommen und der Kurs habe am gestrigen Tag (5. Mai) ein neues Mehrmonats-Tief bei 33,52 USD markiert. Komme es zu weiteren Abgaben, wäre die runde 30-USD-Marke der nächste (psychologische) Halt. Danach könnte der Kurs charttechnisch bis in den Bereich von 27,80 USD bzw. 24 USD rutschen.Anleger müssten aufpassen, denn charttechnisch sei Gefahr im Verzug. Damit sich das Bild aufhelle, müsste der Kurs auf jeden Fall die 34,64-USD-Marke kurzfristig überwinden und idealerweise auch den Widerstand bei 37,88 USD. Anleger sollten die Entwicklung daher besser von der Seitenlinie beobachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2021)Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:27,20 EUR -2,72% (06.05.2021, 15:06)