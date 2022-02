Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Der JinkoSolar-Aktie sei am Donnerstag ein eindrucksvolles Tagescomeback gelungen. Damit sei sie jedoch nicht allein gewesen: Ohnehin seien gestern angesichts der Folgen der Ukraine-Krise v.a. Aktien aus dem Grüne-Energie-Sektor gestiegen. Überzeugend sehe die JinkoSolar-Aktie derzeit trotzdem nicht aus. Unterdessen gebe es Nachrichten von der chinesischen Solarindustrie.In China seien Solar-Installationen erstmals seit 15 Jahren teurer geworden. 2021 sei der Preis für die Installation zentraler Solarkraftwerke laut Chinas Photovoltaikindustrie-Verband um 4% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das berichte das chinesische Medium Caixin. Der steigende Preis hänge mit der steigenden Nachfrage nach grüner Energie in China zusammen. Zuletzt habe u.a. Tech-Gigant Tencent angekündigt, bis 2023 nur noch erneuerbare Energie nutzen zu wollen.Gleichzeitig habe auch die Solarindustrie mit Rohstoffmangel zu kämpfen, was ebenfalls die Preise nach oben treibe. Kosten von mehr als 4 Yuan pro Watt würden laut einer Caixin-Quelle bedeuten, dass weniger als die Hälfte aller Solar-Projekte in China profitabel bleiben würden. 2021 sei der Preis auf 4,15 Yuan gestiegen. Er solle im laufenden Jahr aber auf 3,93 Yuan sinken.Auch im Rest der Welt gebe es einen intakten Trend zu mehr Solarenergie: Chinas Exporte von Solarprodukten seien vergangenes Jahr um 60% auf 28,4 Mrd. USD gestiegen.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: JinkoSolar.