NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

42,96 USD -2,45% (28.09.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (29.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld lasse auch bei JinkoSolar der Befreiungsschlag weiter auf sich warten. Derweil reagiere der chinesische Konzern auf die Probleme in den USA, wo zuletzt bereits erste Module wegen des Importverbots an der Grenze gestoppt worden seien. Deshalb investiere JinkoSolar nun rund 500 Mio. USD in eine Anlage in Vietnam. Diese solle im ersten Quartal 2022 die Arbeit aufnehmen und jährliche Kapazitäten von 7 Gigawatt aufweisen. Produziert würden dort Komponenten wie Ingots und Wafer.Die Anlage in Vietnam solle helfen, einige Produktionsschritte aus China weg zu verlagern. Zuletzt habe die US-Zollbehörde Module von JinkoSolar an der Grenze gestoppt, da der Verdacht bestanden habe, dass Material aus Xinjiang verbaut worden sei. Wegen Vorwürfen der Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren seien Produkte aus der Region in den USA mit einem Importverbot belegt worden.JinkoSolar reagiere auf die Entwicklung. Das sei positiv zu werten. Allerdings könne die Anlage in Vietnam nur ein erster Schritt sein. Wie es für China-Konzerne in den USA weitergehe, bleibe offen. Die Volatilität an der Börse bleibe derweil hoch. Die JinkoSolar-Aktie eigne sich weiterhin nur für Trader, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2021)Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:37,00 EUR +0,65% (29.09.2021, 11:02)