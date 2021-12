Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (03.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Im weiterhin wechselhaften Gesamtmarkt sei die Aktie von JinkoSolar zuletzt unter Druck geraten. Auch die Zahlen des chinesischen Solarmodulherstellers zum abgelaufenen Quartal seien am Markt nicht so gut angekommen. Durch den Kursrückgang sei nun allerdings die Bewertung der ohnehin günstigen Aktie noch attraktiver geworden.Für das laufende Jahr werde bei JinkoSolar inzwischen auf Non-GAAP Basis mit einem Gewinn je ADS von 1,98 Dollar gerechnet. Das KGV betrage damit auf dem derzeitigen Niveau noch 24.Deutlicher werde die günstige Bewertung bei einem Blick auf 2022, dann solle der Gewinn deutlich ansteigen. Hier würden Experten mit 4,48 Dollar je ADS rechnen, was einem KGV von gerade einmal 11 entsprechen würde. 2023 würden dann bereits 4,73 Dollar je ADS erwartet. Das KGV würde dann auf 10 sinken.Die Aktie von JinkoSolar sei günstig zu haben, die Zukunftsaussichten würden stimmen. Doch die Lieferkettenprobleme würden weiter belasten, die Aktie komme derzeit nicht in Fahrt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.