Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.



(15.08.2017/ac/a/n)

New Orleans (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von Analyst Brad Meikle von Coker Palmer Institutional:Analyst Brad Meikle vom Investmenthaus Coker Palmer Institutional empfiehlt im Hinblick auf die Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Long-Positionierung.JinkoSolar Holding Co., Ltd. habe bei der SEC zum dritten Mal seit dem Börsengang eine Sekundärplatzierung angemeldet. Die Analysten von Coker Palmer Institutional bezeichnen die Kapitalmarktaktivitäten und die Ausgaben des Unternehmens als ungeheuerlich.Die Praxis von JinkoSolar sei nicht förderlich für das Bestreben der Branche wieder ein rationaleres Preisumfeld zu ermöglichen.Analyst Brad Meikle hält es für unwahrscheinlich, dass JinkoSolar in 2017/18 einen Free Cash flow erzielen wird.Stuttgart-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:24,16 Euro +0,25% (15.08.2017, 17:40)Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:24,11 Euro +1,26% (15.08.2017, 18:01)