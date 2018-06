Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (29.06.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von Analyst Gordon Johnson von Vertical Group:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Gordon Johnson vom Investmenthaus Vertical Group im Hinblick auf die Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) weiterhin eine Verkaufsempfehlung aus.Die Kosten-Guidance von JinkoSolar Holding Co., Ltd. sei optimistisch und auch unrealistisch, so die Analysten von Vertical Group. Ungeachtet dramatisch sinkender Modulpreise zeige sich das Management hinsichtlich der Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte zu hoffnungsfroh.Analyst Gordon Johnson ist der Ansicht, dass sich Anleger bei JinkoSolar auf eine längere Zeit mit Preisdruck einstellen müssten. Verbesserungen auf der Kostenebene würden wohl nicht ausreichen um einen Ausgleich zu schaffen.Die Aktienanalysten von Vertical Research bestätigen in ihrer JinkoSolar-Aktienanalyse das "sell"-Votum.Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:12,20 Euro -0,33% (29.06.2018, 16:04)