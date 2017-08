NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

USD 23,9525 +1,07% (24.08.2017, 15:53)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (24.08.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





ShanghaiKulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktie: Sehr gute Q2-Zahlen und deutlich höhere Kurse erwartet! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS).Die Solarbranche laufe wieder besser - sie werde wieder en vogue. JinkoSolar werde ihre Q2-Zahlen am 6. September veröffentlichen. Die JinkoSolar-Aktie sei in den letzten Tagen stark unter Druck gekommen. Das habe an der Herabstufung gelegen: Die Credit Suisse habe die JinkoSolar-Aktie von "übergewichten" auf "halten" herabgestuft. Das Kursziel sei von 25 auf 20 USD gesenkt worden. Für Maydorn sei es merkwürdig, warum gerade jetzt die Herabstufung komme. Die JinkoSolar-Aktie habe zwar deutlich korrigiert, aber der Börsenexperte sei guter Dinge, dass die Zahlen sehr gut ausfallen würden. Der Mitbewerber JA Solar habe gerade sehr gute Zahlen vorgelegt.Alfred Maydorn erwartet bei der JinkoSolar-Aktie deutlich höhere Kurse als das Hoch bei 24,74 Euro, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.08.2017)Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:20,20 Euro -0,18% (24.08.2017, 16:09)