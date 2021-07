Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

51,75 EUR -0,77% (13.07.2021, 10:08)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

61,90 USD +9,06% (12.07.2021)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (13.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar sei hervorragend in die neue Woche gestartet. Am Montag habe das Unternehmen einen neuen Wirkungsgrad-Rekord gemeldet. Der neue Topwert liege demnach bei 23,5 Prozent nach zuvor 23,0 Prozent. Die Aktie sprinte daraufhin neun Prozent nach oben.Die JinkoSolar-Aktie habe eine enorm steile Erholung hingelegt. Mitte Mai sei es dabei an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie bei rund 28,30 Dollar zu einem Rebound gekommen. Kurz darauf habe sie eine abfallende Keilformation nach oben aufgelöst und bis heute um über 115 Prozent zugelegt.Vergangene Woche habe der Höhenflug noch an einer massiven Widerstandszone gestoppt, die zwischen 55,82 und 58,23 Dollar verlaufe. Nach dem positiven Newsflow am Montag sei dem Wert aber der nachhaltige Sprung über diesen Bereich gelungen. Mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung sei er um rund neun Prozent bis knapp an das Volume-Peak und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 63 Dollar gestiegen. Aufgrund der hohen Aufwärtstrendstärke (ADX-Indikator) sei ebenfalls mit einem Bruch dieses Widerstands innerhalb der nächsten Tage zu rechnen. Das nächste Ziel liege dann am Zwischenhoch bei 68,35 Dollar.Investierte ziehen nun den Stopp auf mindestens Einstand nach und lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: