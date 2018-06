Kursziel

JinkoSolar-Aktie

(USD) Rating

JinkoSolar-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15 Sell Goldman Sachs Brian Lee 07.06.2018 20 Buy UBS Jon Windham 07.06.2018 12 Sell Roth Capital Philip Shen 04.06.2018 - Sell Vertical Group Gordon Johnson 05.02.2018 10 Sell Axiom Capital Gordon Johnson 21.09.2017 25 Neutral Credit Suisse Maheep Mandloi 22.08.2017 - Long Coker Palmer Institutional Brad Meikle 15.08.2017

Stuttgart-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

12,47 Euro +3,23% (22.06.2018)



Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

12,08 Euro -0,17% (22.06.2018)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

USD 14,14 -0,07% (22.06.2018)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (25.06.2018/ac/a/n)







Shanghai (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) vor Quartalszahlen zu? 25 oder 10 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur JinkoSolar-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Am 26.06.2018 wird JinkoSolar die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der JinkoSolar-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, Jon Windham, in einer Aktienanalyse vom 07.06.2018 sein "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel wurde von 26,00 auf 20,00 USD gesenkt. Im Zuge der aktuellen Nachrichten aus China zur Solarpolitik passe er das Bewertungsmodell für die Aktie an. Er bleibe bei seiner positiven Investmenteinschätzung.Brian Lee, Aktienanalyst von Goldman Sachs, stuft die JinkoSolar-Aktiel in einer Analyse vom 07.06.2018 mit dem Votum "sell" und einem Kursziel von 15,00 USD ein. Im Rahmen einer Branchenstudie zur Solarbranche sei die Sektoreinstufung von "neutral" auf "cautious" zurückgesetzt worden. In der zweiten Jahreshälfte 2018 rechne er wegen eines Modul-Überangebots mit deutlichen Preisrückgängen. Lee sehe den Ausblick für den Aktienkurs von JinkoSolar weiterhin pessimistisch. Klare Abwärtsrisiken beim Aktienkurs sollten wegen des China-Bezugs berücksichtigt werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur JinkoSolar-Aktie?Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: