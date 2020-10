Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in japanischen Großunternehmen verbessert sich - das zeigt der Tankan-Index im Oktober, so die Analysten von Postbank Research.



Bei der aktuellen Lage sei der Tankan für das Verarbeitende Gewerbe von -29 auf -26 Punkte gestiegen, der für Services von -18 auf -16 Zähler. Beide Werte würden aber noch ihr jeweiliges Vor-Coronavirus-Pandemie-Niveau unterschreiten. Die Geschäftsausblicke der Unternehmen hätten sich in noch stärkerem Maße erholt. Das Verarbeitende Gewerbe habe sich hier um 9 auf -17 Punkte verbessert. Damit liege der Ausblick wieder über dem Vor-Krisen-Wert. Das Nichtverarbeitende Gewerbe habe ein Plus um 6 auf -10 Punkte gezeigt und sei exakt auf dem Vor-COVID-19-Niveau gelandet. Getragen worden sei die Stimmungsverbesserung von den Branchen Auto, Rohstoffe, Chemie, Maschinenbau, Transport und Immobilien. Die Sektoren Elektro, Spezialmaschinenbau und Retail seien dagegen schwach geblieben. (14.10.2020/ac/a/m)



