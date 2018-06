Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Prognose für den wichtigsten japanischen Konjunkturindikator (Tankan Großproduzentenindex) ist am aktuellen Rand nicht einfach, so die Analysten der NORD LB.



Rein vom Modell her dürfte es in Q2 nur leichte Rückgänge gegeben haben. Die Industrieproduktion schlage sich bis Mai zumindest überraschend gut. Die Maschinenbauaufträge könnten stark zulegen. Die Rückgänge bei den Umfragen wie Eco Watchers oder den Einkaufsmanagerindices seien überschaubar, die Exporte seien auch noch als passabel zu bezeichnen. Die schlechteren Zahlen kämen derzeit eher vom Binnenkonsum, diese seien aber eher für die Dienstleister von Relevanz. Aktuell dürfte aber die Entwicklung des handelspolitischen Konfliktes die Stimmung deutlich eintrüben. Lediglich der relativ lange Erhebungszeitraum der Umfrage werde wahrscheinlich verhindern können, dass sich dies nun auch stärker im Tankan niederschlage. Etwas mehr Skepsis dürfte auf jeden Fall angezeigt werden. Wenn die USA die Auto-Zölle auch auf Japan ausrollen würden, wären immerhin auch 30% der Exporte in Richtung Nordamerika betroffen. Spätestens dann dürften sich auch Effekte auf die Wirtschaft ergeben. Stahl- und Aluminium würden für Tokio kaum eine Rolle spielen. (29.06.2018/ac/a/m)



