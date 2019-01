Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Wir beurteilen japanische Aktien nach wie vor positiv, obwohl kurzfristig Gegenwind aufgekommen ist, so Clemens W. Bertram, Head Wholesale Client Coverage Germany & Eastern Europe bei UBS Asset Management.



Der Grund dafür liege in der Abschwächung des globalen Wachstums. Die Experten seien der Meinung, dass geringere politische Unsicherheiten und laufende Strukturreformen höhere Preismultiplikatoren unterstützen würden. Eine solide zugrunde liegende Binnenkonjunktur deute darauf hin, dass die Aussichten für das Gewinnwachstum stärker seien als es die Märkte derzeit einrechnen würden.



Ebenso bleiben die Einschätzungen von UBS Asset Management in Bezug auf chinesische Anleihen positiv. "Unter den zehn größten Rentenmärkten weltweit haben chinesische Anleihen die höchsten Nominalrenditen und in den letzten fünf und zehn Jahren die höchsten risikoadjustierten Renditen dieser Gruppe erzielt. Aus jetziger Sicht wird sich der chinesische Anleihenmarkt aller Voraussicht nach in den kommenden fünf Jahren verdoppeln", so Bertram. (09.01.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu



mehr >