Auch bei der Geld- und Fiskalpolitik gebe es Parallelen: Über einige Krisen in den letzten Jahrzehnten hinweg sei die Bruttoverschuldung Japans mit 236 Prozent des BIP heute die höchste der Welt. "Die Bank of Japan hat seit 20 Jahren eine quasi Nullzinspolitik implementiert und durch die zahlreichen Kaufprogramme ist die Zentralbankbilanz auf über 100 Prozent des BIP angeschwollen", analysiere Tilmann Galler. Die EZB habe in den letzten Jahren die Zinsen ähnlich stark gesenkt, hinke aber bei den quantitativen Maßnahmen der Bank of Japan hinterher. "Die Bilanz hat bisher zwar erst 38 Prozent des BIP erreicht. Da die Wirksamkeit von Negativzinsen aber zusehends in Zweifel gezogen wird, kann die EZB den Einlagensatz in den kommenden Jahren nicht viel weiter nach unten treiben", stelle Galler fest.



Bei der nächsten Konjunkturkrise bliebe nach den Erfahrungen Japans nur noch das Mittel einer Ausweitung der Kaufprogramme und der gezielten Einflussnahme auf die Zinsstrukturkurve. "Die Fiskalpolitik wird aus diesem Grund zukünftig die Hauptlast der Krisenbekämpfung übernehmen müssen", unterstreiche Tilmann Galler. Aus diesem Grund werde es in der Eurozone sehr wahrscheinlich zu einer Art Hysteresis-Effekt kommen - also einer Fortdauer der Wirkung trotz Wegfall der Ursache. "Jede zukünftige Krise katapultiert die Staatsschuld pro BIP dann auf ein neues Level, ähnlich wie wir es in Japan gesehen haben", so Galler.



Für die Rentenmärkte hoher Bonität in Europa sei die Aussicht auf eine anhaltende Niedrigzinsphase laut Tilmann Galler keine gute Nachricht. "Ähnlich wie bei japanischen Anleihen birgt einzig eine weitere Verflachung der Zinsstrukturkurve noch Ertragspotenzial für die nähere Zukunft", erkläre der Experte.



Bei Aktien stoße der Vergleich jedoch an seine Grenzen: Japan habe in den 80er Jahren einen gewaltigen Aktien- und Immobilienboom erlebt, in der letzten Phase habe der Nikkei-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) nur vier Jahre benötigt, um seinen Wert auf sein Allzeithoch von 39.000 Punkten zu verdreifachen. 1989 habe der Nikkei-Index ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 70 erreicht.



"Das enorme Ausmaß der Überbewertung in Japan hat dazu geführt, dass der Aktienmarkt selbst 30 Jahre nach dem Platzen der Blase die früheren Höchststände bisher nicht erreicht hat, und damit der japanischen Stagnation zusätzlichen Schrecken verliehen hat", führe Galler aus. Allerdings sei anzumerken, dass die Unternehmensgewinne pro Aktie im vergangenen Jahr nicht nur ein neues Allzeithoch erreicht hätten, sondern auch inzwischen doppelt so hoch seien wie zum Höhepunkt der Aktienblase 1989, analysiere der Experte. Die Fallhöhe der Märkte in Europa sei im Gegensatz dazu geringer gewesen. Der MSCI Europa habe am Vorabend der globalen Finanzkrise in 2007 ein KGV von 13,5 gehabt.



So sei das Fazit des Experten: "Aus den Erfahrungen der Japankrise lassen sich aus Investorensicht für die zukünftige Entwicklung europäischer Aktien keinerlei Schlüsse ziehen, da die Ausgangslage vor der Krise hinsichtlich Bewertung nicht zu vergleichen ist", erkläre Tilmann Galler. (22.11.2019/ac/a/m)





