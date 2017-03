Hannover (www.aktiencheck.de) - Die japanische Wirtschaft nimmt weiter Fahrt auf, berichten die Analysten der Nord LB.



In den ersten beiden Monaten habe sich die Industrieproduktion beschleunigt. In der Veröffentlichung deute sich aufgrund der überaus positiven Planungszahlen insbesondere für April eine weitere Dynamisierung an. Die Analysten der Nord LB sind zudem erfreut, dass die Zunahme auf relativ breiten Füßen steht. Die heute ebenfalls veröffentlichte niedrigste Arbeitslosenquote seit 1994 deute an, dass der Binnenkonsum ein wichtiger Träger des Aufschwungs sei und bleibe. (31.03.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.