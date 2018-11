Hannover (www.aktiencheck.de) - Die japanische Wirtschaft litt im dritten Quartal unter Sonderbelastungen, so die Analysten der NORD LB.



Hitzewelle, Taifun und Erdbeben hätten die Binnenwirtschaft und Ausfuhren gestört. Allerdings dürften auch Handelskrieg und geringeres globales Wirtschaftswachstum Spuren hinterlassen haben. Am aktuellen Rand seien diese Faktoren allerdings weiter präsent, zudem dürfte auch der "Rote Oktober" an den Aktienmärkten die Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen drücken. Dennoch sollten Aufholeffekte dazu führen, dass der Jahresausklang für Japan halbwegs versöhnlich werde. Die Vertagung der Auto-Zölle durch den US-Präsidenten dürfte in Tokio ebenfalls positiv angekommen sein. (14.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.