Bonn (www.aktiencheck.de) - Laut dem Reuters Tankan Survey ist die Stimmung bei großen japanischen Unternehmen im April weiter eingebrochen, so die Analysten von Postbank Research.



Der Index für das Verarbeitende Gewerbe sei um 10 Punkte auf -30 Punkte gefallen, das niedrigste Niveau seit der globalen Finanzkrise. Im Nicht-Verarbeitenden Gewerbe habe sich die Stimmung noch stärker eingetrübt, mit aktuell -23 Punkten habe der Wert aber auch hier noch lange nicht den historischen Tiefstand aus dem Jahr 2009 erreicht. Neue Daten aus Japan würden außerdem zeigen, dass der Konsum im Februar um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen sei.



Zwar seien in diesem Monat erste Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Insgesamt würden die jüngsten Zahlen aber darauf hindeuten, dass sich der Konsum in Japan von der Mehrwertsteuererhöhung im Oktober 2019 nie richtig erholt habe und somit bereits schwach in die Corona-Krise gestartet sei. Das sei eine große Hypothek für die Wirtschaft in Japan, das BIP dürfte auch wegen des sehr schwachen privaten Verbrauchs im ersten Halbjahr massiv schrumpfen. Dem Japanischen Yen würden die negativen Nachrichten allerdings kaum schaden. Er sei als Krisenwährung weiterhin stark gefragt und notiere zum Euro nahe an einem mehrjährigen Höchststand. (17.04.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.