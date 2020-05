Bonn (www.aktiencheck.de) - Zwar hat die japanische Regierung letzte Woche verkündet, dass der Ausnahmezustand noch bis Ende Mai verlängert wird. Dennoch gibt es Anzeichen für eine Belebung wirtschaftlicher Aktivitäten vor allem in Regionen, die von der Pandemie wenig betroffen sind, so die Analysten von Postbank Research.



Dort könnten Beschränkungen auch schon etwas früher gelockert werden. Selbst der japanische Premierminister scheine bereit, den Ausnahmezustand vor dem 31. Mai zu beenden, wenn Experten auf dem geplanten Task Force-Meeting in dieser Woche dazu raten sollten. Ein baldiger Ausstieg aus dem Lockdown würde der schwer angeschlagenen Wirtschaft helfen. Der vorläufige Wert des Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft im April sei nach unten revidiert worden. Er liege damit bei nur noch 25,8 Punkten, nach zwei Rückgängen in Folge um mehr als zehn Punkte. Neue Daten würden außerdem zeigen, dass die Konsumausgaben der Haushalte im März um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen seien. Das sei der stärkste Rückgang seit fünf Jahren und stelle selbst den Einbruch des Konsums nach der Mehrwertsteuererhöhung im Oktober 2019 in den Schatten. Der Yen habe sich von seinem Jahreshöchststand zum Euro zuletzt wieder etwas entfernt, bleibe als "Krisenwährung" aber weiterhin gefragt. (11.05.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.