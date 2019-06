Die Entwicklung der Aktienkurse spiegele teilweise politische Bedenken wider, wie sie die jüngsten Ereignisse in Griechenland, Italien oder Großbritannien zeigen würden. Allerdings sei vor allem die Stärke der heimischen und vor allem der globalen Wirtschaft von Bedeutung. Im Durchschnitt würden europäische Unternehmen etwa 40% ihrer Umsätze außerhalb der Region erzielen, bestimmte Branchen und Länder sogar deutlich mehr. Für größere FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378)-Aktien liege diese Zahl bei bis zu 70%. So sei ein Rückgang des Pfund-Kurses eigentlich sogar gut für die Umrechnung der Gewinne aus Übersee zurück ins Pfund Sterling.



Dies erkläre, warum sich der FTSE All Share Index seit Juni 2016 recht gut entwickelt habe und ein jährliches Wachstum von etwa 7,5% pro Jahr aufweise. Dennoch liege dies leicht hinter den Renditen europäischer Aktien. Die Schwierigkeit für Investoren aus Großbritannien und der EU bestehe darin, dass sich andere globale Märkte deutlich besser entwickelt hätten; die USA und ausgewählte asiatische Märkte seien jährlich um mindestens 10% gewachsen. Das Vereinigte Königreich habe seit dem Brexit-Referendum unter der Entwicklung hin zu einer langsam wachsenden Wirtschaft gelitten, denn der in seiner Industriestruktur ausgelöste Schock habe dazu geführt, dass sich das Trendwachstum auf etwa 1% pro Jahr verlangsamt habe, was dem Durchschnitt der Eurozone entspreche.



Welchen Einfluss habe dies auf Staatsanleihen? Die Schwierigkeit dabei sei, dass lokale Einflüsse, wie z.B. die Auswirkungen von Währungsbewegungen auf die importierte Inflation, von globalen Faktoren überlagert würden. Da die Handelsspannungen zwischen den USA, China und Europa zunähmen und die US-Notenbank deshalb Zinssenkungen in Betracht ziehe, hätten auch die globalen Anleiherenditen reagiert. Das Geld sei in sichere Häfen wie deutsche Anleihen geflossen. Im Juni 2016 hätten britische Anleihen etwas niedriger als spanische Anleihen rentiert (1,3% vs. 1,6%), heute würden sie etwas höher rentieren (0,8% vs. 0,6%). Aber in beiden Märkten sei die Richtung hin zu deutlich niedrigeren Renditen sehr klar gewesen.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Brexit-Abstimmung im Allgemeinen zu mehr Volatilität in den Märkten geführt habe, doch andere Faktoren seien für Aktien und Märkte in einer global vernetzten Welt immer noch wichtiger. (17.06.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Andrew Milligan, Head of Global Strategy bei Aberdeen Standard Investments, zieht zum bevorstehenden dritten Jahrestag des Brexit-Referendums Bilanz und kommentiert.Der 23. Juni 2016 werde als wichtiges Datum in die Geschichtsbücher eingehen. Die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die EU zu verlassen, sei ein Schock für die politische Elite und die Finanzmärkte gewesen. Wenn man zurückblicke: Was könne man über das sagen, was seit der Brexit-Abstimmung an den Finanzmärkten passiert sei?