Hamburg (www.aktiencheck.de) - Viele Marktbeobachter - auch wir - rechnen mit einer Jahresendrally, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, im aktuellen "Märkte-Monitor".



Wenn aber jeder so denke, werde diese überhaupt kommen? Vergangene Woche hätten sich zumindest die europäischen Börsen schwer getan. Sorgen um eine Wachstumsverlangsamung in China hätten belastet und würden gemeinsam mit dem andauernden Handelskonflikt auch die nächsten Wochen dafür sorgen, dass der Aktienmarkt eher holprig nach oben laufe. Positiv für die weitere Entwicklung sei jedoch die vorsichtige Positionierung der Anleger: Das Aktienbeta der Multi-Asset-Fonds sei vergleichsweise niedrig, während die Hedge-Fonds-Positionierung ebenfalls nur moderat ausfalle. Zudem sei zuletzt die Volatilität gesunken, das 1-Monats-Momentum sollte für viele Aktienindizes diese Woche wieder ins Positive drehen. Folglich dürften viele systematische Strategien wieder Aktienpositionen aufbauen. Die höheren Volumina an Aktienrückkaufprogrammen nach dem Ende der Q3-Berichtsaison in den USA sollten auch unterstützend wirken. Berenberg bleibe zuversichtlich, auch dank guter Unternehmensergebnisse.



Auch nach den US-Wahlen seien die politischen Risiken zahlreich: Bis 13.11. müsse die italienische Regierung auf die Bedenken der EU gegen das Budget für 2019 reagieren. Bei einem EU-Sondergipfel (voraussichtlich am 23./24.11.) würden die EU-Staaten über den Brexit beraten. Bislang gebe es noch keinen Durchbruch bei den Verhandlungen. Gleiches gelte für den Handelsstreit zwischen den USA und China. Immerhin möchten beide Seiten am Rande des G20-Gipfels Ende November wieder Gespräche aufnehmen, bevor die US-Zölle zum Jahreswechsel steigen würden. Bei einem Abebben dieser Risiken erscheine angesichts der Saisonalität, der Bewertungen, der Anlegerpositionierung eine Jahresendrally wahrscheinlich. Neben der Unternehmensberichtssaison stünden in dieser Woche in den USA Zahlen zur Inflation, den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion im Fokus. In Europa würden die Anleger auf die Verbraucherpreise, die BIP-Schätzung für das dritte Quartal und die ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland blicken. (12.11.2018/ac/a/m)



