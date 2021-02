"Insgesamt haben fast 1.000 Aktien im S&P 500 im Jahr nach dem Absturz an Wert gewonnen und der S&P 500 ist um 15,5 Prozent gestiegen. Es ist also nicht übertrieben von einem guten Jahr an den Märkten zu sprechen. Doch für einige Bereiche und Aktien ist es nicht nur gut, sondern fast schon überragend gelaufen", fasse Sadowski zusammen. "Müsste man sich einen Sektor aussuchen, für den das gilt, wäre es definitiv der Technologie-Bereich, dieser hat von den elf Sektoren im S&P 500 mit Abstand die beste Performance hingelegt, gefolgt von den diskretionären Konsumgütern, die unter anderem dank Tesla und Nike ebenfalls hervorragend abgeschnitten haben. Und auch bei den Kommunikationsdiensten wie Google, Facebook und Walt Disney sieht es sehr gut aus."



Verwundert darüber, dass besonders die Technologie-Werte derart zugelegt hätten, sei Sadowski nicht. "Die Unternehmen, die unter diesem Stichwort zusammengefasst werden, haben in den vergangenen Monaten durch Lockdown und Social Distancing deutlich an Relevanz gewonnen. Apple beispielsweise hat rund 764,3 Milliarden US-Dollar an Wert gewonnen, Microsoft 400 Milliarden. Und auch die FANG Aktien sind ihrem Ruf gerecht geworden. Amazon etwa konnte 550 Milliarden zulegen und Alphabet 360 Milliarden", erkläre der Experte.



Doch neben diesen offensichtlichen Profiteuren der Pandemie habe es auch Überraschungen gegeben. So habe der Zahlungsdienstleister PayPal die Erwartungen dank der Zunahme des Online-Handel und der steigenden Skepsis gegenüber Bargeld mit einem Wertzuwachs von 132 Prozent übertroffen. "Eine weitere Aktie, die sich erstaunlich gut geschlagen hat ist Walt Disney. Eigentlich hätte man erwarten müssen, dass die Aktie sinkt, immerhin sind Kinos und Vergnügungsparks geschlossen. Doch dank des Erfolgs des neuen Streamingdienstes Disney+ konnte das Unternehmen die Verluste mehr als kompensieren und sogar besser performen als sein Konkurrent Netflix."



Die Zahlen würden zeigen, dass die US-Aktienmärkte in der Pandemie viele Gewinner hervorgebracht hätten. Wenn nun die Impfungen weiter voranschreiten würden und die Wirtschaft langsam wieder hochgefahren werde, dürften seiner Einschätzung nach auch Unternehmen vom Aktien-Boom profitieren, die bislang unter dem Lockdown gelitten hätten. "Noch haben die Bullen das Ruder an den Märkten in der Hand und weitere Stimuli und niedrige Zinsen könnten dafür sorgen, dass das auch noch einige Zeit so bleibt." (26.02.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Vor rund einem Jahr begann sich weltweit die Erkenntnis durchzusetzen, dass das Coronavirus sich zu einem globalen Problem ausweiten würde, so die Experten von LYNX Broker.Noch am 19. Februar 2020 habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ein neues Hoch erreicht, bevor es unruhig geworden sei an den Märkten und die Kurse in den Sturzflug gegangen seien. Nur einen Monat später sei am 23. März der Tiefpunkt gefolgt, nachdem immer mehr Länder in den Lockdown gegangen seien und sich Panik sowohl in der Bevölkerung als auch unter Investoren ausgebreitet habe.