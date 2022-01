Tradegate-Aktienkurs Jabil-Aktie:

60,50 EUR -0,82% (11.01.2022, 15:58)



NYSE-Aktienkurs Jabil-Aktie:

68,51 USD -0,75% (11.01.2022, 15:46)



ISIN Jabil-Aktie:

US4663131039



WKN Jabil-Aktie:

886423



Ticker-Symbol Jabil-Aktie:

JBL



NYSE-Symbol Jabil-Aktie:

JBL



Kurzprofil Jabil Inc.:



Jabil Inc. (ISIN: US4663131039, WKN: 886423, Ticker-Symbol: JBL, NYSE-Symbol: JBL) bietet weltweit Dienstleistungen und Lösungen für die Elektronikfertigung an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, die Electronics Manufacturing Services (EMS) und Diversified Manufacturing Services (DMS) umfassen.



Das EMS-Segment konzentriert sich auf die Nutzung von Informationstechnologie (IT), Supply-Chain-Design und -Entwicklung, Technologien rund um die Kernelektronik, die gemeinsame Nutzung der Fertigungsinfrastruktur und die Fähigkeit, eine Reihe von Märkten zu bedienen.



Das DMS-Segment konzentriert sich auf die Bereitstellung von Engineering-Lösungen und einen Schwerpunkt auf Materialwissenschaften und -technologien. Es bietet elektronische Design-, Produktions- und Produktmanagement-Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Automobil, Investitionsgüter, Consumer Lifestyles und Wearable Technologies, Computer und Speicher, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Digital Home, aufstrebendes Wachstum, Gesundheitswesen, Industrie und Energie, Mobilität, Verpackung, Point of Sale und Druck.



Das Unternehmen bietet außerdem Lösungen für Papierflaschen und papierbasierte Verpackungen an. (11.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jabil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Jabil Inc. (ISIN: US4663131039, WKN: 886423, Ticker-Symbol: JBL, NYSE-Symbol: JBL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktuell hätten es klassische Industriekonzerne aufgrund der angespannten Lieferketten schwer - doch auch die Wachstumsaktien aus dem Tech-Sektor könnten im aktuellen Umfeld nicht glänzen. "Der Aktionär" habe daher einen Wert auf der Empfehlungsliste, der die Bewertung eines Industriekonzerns aufweise, aber an den wichtigen Tech-Trends der Zukunft partizipiere: Jabil.Jabil fertige unter anderem Teile für den Antriebsstrang in Elektrofahrzeugen, Leiterplatten für Smartphones, Router für Data-Center oder Verpackungen für Medikamente. Das sorge nicht nur dafür, dass es über die Auftraggeber indirekt an langfristigen Wachstumstrends teilhaben könne, sondern begrenze auch das Risiko, wenn es in einem Sektor krisele.Die Diversifikation über unterschiedliche Branchen helfe auch, wenn einzelne Sektoren beispielsweise aufgrund von Lieferengpässen unter Druck geraten würden. Sicherlich habe auch Jabil unter den weltweit angespannten Lieferketten zu kämpfen und habe im vierten Quartal geringe Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.Durch Investitionen in IT-Infrastruktur und Datenanalyse könne der Auftragsfertiger jedoch dynamisch auf die aktuelle Situation reagieren und dank seiner guten Industriekontakte und eines breiten Standortangebots reagieren. Hier spiele es Jabil klar in die Hand, dass man selbst Dienste für Beschaffungsprozesse und die Analyse von Lieferketten an die Kunden verkaufe und hier einiges an Expertise vorzuweisen habe. Apple noch immer einen Großteil der Umsätze von Jabil aus. Doch seit 2018 fertige das Unternehmen auch Verpackungen für Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) an und habe 2019 die Beziehungen zum E-Commerce-Giganten ausgebaut. Mittlerweile sei der Apple-Anteil im Segment "Diversified Manufacturing Services" auf unter 20 Prozent gesunken. Zudem habe Jabil mit der Fertigung und Auftragsabwicklung eines Kreuzfahrtschiffes für Carnival Ende Dezember ein weiteres Großprojekt an Land ziehen können, dass die Kundenbasis weiter diversifiziere.Diversifikation werde bei Jabil großgeschrieben und der Trend hin zu einer breiteren Kundenbasis und der Positionierung in unterschiedlichen Wachstumsbranchen komme bei Anlegern gut an.Die Jabil-Aktie befindet sich klar im Aufwärtstrend und ist eine gute Alternative, um von aktuellen Tech-Trends zu profitieren - ohne überteuert zu sein (KGV für das laufende Geschäftsjahr ist 10), so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Jabil-Aktie: