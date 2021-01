Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (07.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das habe es in der jüngeren Geschichte der USA nicht gegeben: Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump hätten gestern das Kapitol gestürmt, als dort gerade die Ratifizierung der Wahlergebnisse gelaufen sei. Die Sitzung habe unterbrochen werden müssen, sei allerdings später fortgesetzt worden. Damit sei offiziell, dass die Demokraten auch den Senat gewonnen hätten. US-Banktitel hätten haussiert.Vor Monaten noch sei ein Sieg von Joe Biden bei den US-Wahlen als Gefahr für die Großbanken angesehen worden. Denn unter Trump sei die Regulierung zurückgedreht und die Aufsicht in Teilen geschwächt worden. Käme Biden an die Macht, würde es so nicht weitergehen, hätten Beobachter befürchtet. Dann sei allerdings die Corona-Pandemie und explodierende Staatsausgaben gekommen.Mit dem Sieg im Senat starte Biden mit einer parlamentarischen Mehrheit in seine Amtszeit. Zuletzt sei das den Demokarten vor zehn Jahren gelungen. Nach dem jüngsten Konjunkturpaket würden die Märkten nun weitere fiskalische Impulse von der neuen Regierung erwarten. Zudem habe der neue Präsident mehrere Berater um sich geschart, die Verfechter der Modern Monetary Theory seien. Das heiße, sie würden noch deutlich höhere Staatsausgaben propagieren, als das jetzt schon der Fall sei.Die Erwartung der Investoren deute ebenfalls in diese Richtung, denn die Renditen für amerikanische Anleihen hätten zuletzt stark angezogen. Gestern habe erstmals seit März letzten Jahres die Marke von einem Prozent bei den Zehnjährigen wieder geknackt werden können. Das sei eine positive Entwicklung für den Anleihehandel, der bei den US-Großbanken eine wichtige Rolle spiele. Von weiteren Konjunkturhilfen und mehr Staatsausgaben sollten zudem J.P. Morgan und Bank of America profitieren, die zu den größten Kreditgebern des Landes gehören würden.Die Bank of America habe bei der Digitalisierung schon vor der Corona-Pandemie Tempo gemacht und habe sich in den USA die Spitzenposition gesichert. Seit dem Herbst tendiere die Aktie wieder stark nach oben, die nächsten Widerstände lägen nun bei 32,72 und 35,35 Dollar. Weitere Kostensenkungsmaßnahmen sollten die Gewinnentwicklung stützen.Anleger würden in den USA auf den Aufschwung setzen, die Aktie von J.P. Morgan sei gestern mit fast fünf Prozent plus in den USA aus dem Handel gegangen, das Papier der Bank of America mit mehr als sechs Prozent. Beide Aktien seien laufende Empfehlungen des "Aktionär".Mutige können immer noch zugreifen, so Fabian Strebin. (Analyse vom 07.01.2021)