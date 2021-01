Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (15.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.J.P. Morgan habe den Zahlenreigen der US-Banken positiv eröffnet. So habe die größte US-Bank im vierten Quartal einen Gewinnsprung von mehr als 40% gemacht und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Vor allem ein florierender Aktien- und Anleihehandel sei der Wachstumstreiber gewesen. Zudem habe J.P. Morgan von einer niedrigeren Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite profitiert. Statt wie von Analysten erwartet weiteres Geld für gefährdete Kredite zurückzulegen, habe die Bank sogar Rückstellungen in Milliardenhöhe aufgelöst.Auch ohne diesen Schritt hätte J.P. Morgan den Quartalsgewinn stärker gesteigert als von Experten erwartet. Im Gesamtjahr hätten die Folgen der Corona-Krise aber deutlicher zu Buche geschlagen. Weil die US-Bank bereits in den ersten neun Monaten eine zweistellige Milliardensumme für Kreditausfälle zur Seite gelegt habe, sei der Überschuss im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 29,1 Mrd. USD gesunken.Auch wenn es heute zu (stärkeren) Gewinnmitnahmen kommen sollte - J.P. Morgan sei die Nummer eins in den USA und sowohl im Investmentbanking als auch im reinen Kreditgeschäft stark vertreten. Zudem seien die Aussichten für die Märkte auch 2021 gut. Fazit: Neu-Anleger könnten Schwächephasen zum Kauf nutzen. Investierte sollten die Gewinne der Alt-Empfehlung des "Aktionärs" weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: