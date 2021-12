Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bank- und Börsengeschäfte würden in den USA streng reguliert. Beispielsweise müsse die gesamte Kommunikation mit Kunden archiviert werden, um für eine spätere Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stehen.Bei der US-Bank J.P. Morgan hätten laut Medienberichten jedoch selbst hochrangige Mitarbeiter gegen die Compliance-Regeln verstoßen, indem sie Gespräche über ihr privates Handy mittels WhatsApp geführt oder Schriftverkehr über eine persönliche Email-Adresse abgewickelt und sich so der Überprüfung durch die Behörden entzogen hätten.Die US-Börsenaufsicht SEC sowie die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die den Handel mit Futures und Optionen überwache, hätten daher hohe Bußgelder gegen das Unternehmen verhängt. J.P. Morgan müsse eine Strafe von 125 Millionen Dollar an die SEC sowie weitere 75 Millionen Dollar an die CFTC zahlen. In Summe koste das Fehlverhalten seiner Mitarbeiter die Bank somit 200 Millionen Dollar.J.P. Morgan scheine aus der Strafe gelernt zu haben: Laut CNBC habe das Unternehmen inzwischen zahlreiche Mitarbeiter wegen der Verstöße gegen die Compliance-Richtlinien entlassen oder beurlaubt.Seit der Empfehlung des "Aktionär" in Ausgabe 18/2020 liegt die J.P. Morgan-Aktie rund 25 Prozent vorne: Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link