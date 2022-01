Alles in allem würden die Ertragsaussichten für den Branchenprimus daher auch nach dem Auslaufen der Sonderfaktoren (Risikovorsorgeauflösungen nach COVID-19, außerordentlich gutes Finanzmarktumfeld) günstig bleiben.



Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie. Das Kursziel von USD 168,00 basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 31.01.2022)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).Mit einem weltweiten Marktanteil von 9,5% der Erträge in Q4 2021 sei J.P. Morgan Chase die global führende Investmentbank und habe eine starke Marktstellung im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen sowie Emissionen inne.Die Erträge seien in Q4 2021 gegenüber dem Q4 2020 um 1% auf USD 30,4 Mrd. gestiegen, womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 30,0 Mrd. leicht übertroffen worden seien. Während die Nettozinserträge um 3% auf USD 13,7 Mrd. hätten gesteigert werden können, hätten die nicht-zinsbezogenen Erträge leicht um 1% auf USD 16,6 Mrd. nachgegeben. Hier habe sich vor allem die Sparte "Corporate & Investment Bank" divergent gezeigt. Während die Investmentbanking-Erträge dank höherer Gebühreneinnahmen aus der Beratung bei Kapitalmarkttransaktionen um 28% auf USD 3,2 Mrd. geklettert seien, hätten die Erträge im wertpapierbezogenen Geschäft mit minus 11% auf USD 5,3 Mrd. nachgelassen.Sowohl die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren (-16%), als auch mit Aktien (-2%) hätten hier Rückgänge verzeichnet. Hierbei müsse festgehalten werden, dass mit dem Schlussquartal 2020 eine außerordentlich hohe Vergleichsbasis gegeben sei. Im Zweijahresvergleich stehe im Wertpapiersegment noch immer ein Ertragsplus von 7% zu Buche.Der Nettogewinn sei in Q4 2021 gegenüber einer hohen Vergleichsbasis in Q4 2020 um 14% auf USD 10,4 Mrd. gesunken. Der Gewinn je Aktie habe mit USD 3,33 aber noch immer deutlich über den Markterwartungen von im Schnitt USD 2,99 je Aktie gelegen. Zu Teilen sei das Übertreffen des Ergebnisses auch auf die Auflösung von Risikovorsorgen in der Höhe von USD 1,8 Mrd. zurückzuführen, welche das Ergebnis mit USD 0,47 je Aktie gestützt sei. Im Gesamtjahr 2021 habe J.P. Morgan einen hohen Nettogewinn von USD 48,3 Mrd. eingefahren, nach 29,1 Mrd. im Jahr 2020.Die Kreditqualität entwickele sich dank Konjunkturerholung weiterhin formidabel, was J.P. Morgan zur pauschalen Auflösung von Risikovorsorgen in der Höhe von USD 1,8 Mrd. veranlasst habe. Per Saldo habe das Institut im Schlussquartal 2021 Kreditrisikovorsorgen von USD 1,3 Mrd. verbucht. Die Rückstellungen für drohende Kreditausfälle bzw. -verluste stünden damit per Jahresende 2021 bei USD 18,7 Mrd. und lägen de facto wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie (1. Januar 2020: USD 18,6 Mrd.).Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im standardisierten Ansatz im Vergleich zum Vorquartal (Q3 2021) marginal von 12,9% auf 13,0% und im fortgeschrittenen Ansatz von 13,6% auf 13,8% erhöht. Die Leverage Ratio sei von 5,5% auf 5,4% gesunken. Die Eigenkapitalrentabilität (RoE) sei im Jahresvergleich von 19% auf immer noch hohe 16% gesunken.Im Lichte des anstehenden Zinsanhebungszyklus der US-Notenbank FED schätze der Analyst die weiteren Ertragsaussichten im Kreditgeschäft günstig ein. Die eigene Zinssensitivität habe J.P. Morgan zuletzt mit USD 6,7 Mrd. an Zusatzerträgen bei einer Parallelverschiebung der Zinskurve um 100 Basispunkte angegeben. Die Ökonomen würden in diesem Jahr vier Zinsschritte zu jeweils 25 Basispunkte erwarten, beginnend im März.Dies betreffe sowohl das klassische Retailbanking, wo Servicekräfte im direkten Kundenkontakt stünden und COVID-bedingte Ausfälle kompensiert werden müssten als auch das Investmentbanking, in dem Bonuszahlungen traditionell einen höheren Gehaltsanteil ausmachen würden und wo die Deal-Pipeline aktuell gut gefüllt sei und Institute mehr auf den Tisch legen müssten, um Talente zu halten oder zu bekommen.J.P. Morgan habe im Schlussquartal 2021 ein alles in allem recht solides Ergebnis gezeigt. Dass der Aktienkurs darauf eher verhalten reagiert habe, habe nach Erachten des Analysten zwei Gründen: Zum einen sei mit dem vierten Quartal 2020 eine außerordentlich hohe Vergleichsbasis mit sensationellen Ergebnissen vor allem in den kapitalmarktbezogenen Geschäftsfeldern gegeben. Und so habe es kommen müssen, dass bei den nicht-zinsbezogenen Erträgen, wie etwa aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen oder Rohstoffen (FICC) oder mit Aktien, fallweise ein Rückgang zu beobachten gewesen sei, der sich auf Konzernebene entsprechend Gewinn mindernd ausgewirkt habe und die (hohen) Markterwartungen im einen oder anderen Segment nicht zur Gänze hätten erfüllt werden können.Zum anderen habe dies an der Auflösung von Risikovorsorgen in Höhe von USD 1,8 Mrd. gelegen, ohne die die Gewinnerwartungen gar nicht übertroffen worden wären. Des Weiteren sei die Präsentation der Quartalszahlen in eine Phase der generellen Marktschwäche von Risky Assets gefallen.Im Hinblick auf die anstehende Normalisierung der US-Geldpolitik schätze der Analyst die weiteren Ertragsaussichten von J.P. Morgan günstig ein. Allerdings brauche es Zeit, bis sich die Zinsanhebungen auch im Zinsergebnis niederschlagen würden. Das Kreditgeschäft profitiere von der anhaltenden konjunkturellen Erholung, auch wenn sich das Tempo hier etwas verringern dürfte. Die Kreditqualität im US-Bankensektor sei aktuell auf einem Allzeithoch.Sowohl die in Zahlungsverzug befindlichen Kredite als auch die Abschreibungen würden sich mit 1,01% bzw. 0,27% des ausstehenden Kreditvolumens auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen der US-Einlagensicherungbehörde FDIC im Jahr 1984 befinden. Eine etwaige Verschlechterung würde hier von einem sehr hohen Niveau bzw. einer niedrigen Ausgangsbasis kommen und angesichts des soliden konjunkturellen Umfelds mit starkem Arbeitsmarkt äußerst moderat ausfallen.