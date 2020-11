Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

87,33 EUR -1,00% (06.11.2020, 13:07)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

87,53 EUR -0,77% (06.11.2020, 12:53)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

104,35 USD +4,09% (05.11.2020, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (06.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Trump sei gut für die Finanzindustrie und Biden wolle die Regulierung wieder hochfahren und die Steuern für Unternehmen erhöhen. Das sei die Sachlage vor einigen Wochen gewesen. Längst habe sich jedoch das Bild gedreht, denn die Wall Street habe mehrheitlich Biden unterstützt. Zudem dürfte der Mühe haben, seine Agenda durchzusetzen. Die Bankaktien würden noch aus einem anderen Grund steigen.Biden habe bereits vor der Wahl angekündigt, die von Trump gesenkten Unternehmenssteuern wieder anzuheben. Das würde natürlich auch die Banken treffen, doch wie wahrscheinlich sei das wirklich? Bidens erste Aufgabe wäre es die Corona-Krise besser in den Griff zu bekommen als Trump. Das beinhalte neben medizinischen Maßnahmen auch Finanzspritzen für die Unternehmen. Steuererhöhungen dürften im kommenden Jahr kein Thema sein für den zukünftigen Präsidenten, denn sie seien Gift für die Firmen, die oftmals ums Überleben kämpfen würden.Stattdessen dürfte es weiterhin großzügige Hilfen geben. Inwieweit Biden überhaupt politischen Gestaltungsspielraum hätte, sei immer noch offen. Während sich im Repräsentantenhaus eine demokratische Mehrheit abzeichne, lägen die Republikaner im Senat vorne. Die Republikaner hätten also ein Wörtchen mitzureden bei tiefgreifenden Veränderungen.Mit einer operativen Eigenkapitalrendite von 15,2% sei die US-Großbank profitabler als die Peers mit im Schnitt nur 10,3%. Trotz der Corona-Krise seien die Kosten zudem im Griff, die Kosten-Ertrags-Quote liege mit 58% knapp unter dem Durchschnitt. Risikofreudige Anleger könnten bei der J.P. Morgan Chase-Aktie einsteigen. Das Kursziel beträgt 120 Euro. Bei 60 Euro werde ein Stopp platziert, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: