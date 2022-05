Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

114,76 EUR +1,09% (03.05.2022, 14:59)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

114,76 EUR +0,07% (03.05.2022, 15:14)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

120,45 USD +0,91% (02.05.2022, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (03.05.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) weiterhin zu kaufen.JPMorgan habe im Auftaktquartal 2022 ein alles in allem recht solides Ergebnis gezeigt. Die fallweisen Ergebnisrückgänge würden sich aus der außerordentlich hohen Vergleichsbasis ergeben, die im Vergleichsquartal des Vorjahres insbesondere in den kapitalmarktbezogenen Geschäftsfeldern zu beobachten gewesen sei. Im Hinblick auf die anstehende Normalisierung der US-Geldpolitik schätze Alber die weiteren Ertragsaussichten von JPMorgan günstig ein. Allerdings brauche es Zeit, bis sich die Zinsanhebungen auch im Zinsergebnis niederschlagen würden.Das Kreditgeschäft profitiere von der anhaltenden konjunkturellen Erholung, wenngleich sich das Tempo hier etwas verringern dürfte. Die Kreditqualität im US-Bankensektor sei aktuell auf einem Allzeithoch. Sowohl die in Zahlungsverzug befindlichen Kredite als auch die Abschreibungen hätten sich Ende 2021 mit 1,01% bzw. 0,27% des ausstehenden Kreditvolumens auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen der US-Einlagensicherungbehörde FDIC im Jahr 1984 befunden. Eine etwaige Verschlechterung würde hier von einem sehr hohen Niveau bzw. einer niedrigen Ausgangsbasis kommen und angesichts des soliden konjunkturellen Umfelds mit starkem Arbeitsmarkt äußerst moderat ausfallen.Alles in allem würden die Ertragsaussichten für den Branchenprimus daher auch nach dem Auslaufen der Sonderfaktoren (Risikovorsorgeauflösungen nach COVID-19, außerordentlich gutes Finanzmarktumfeld) günstig bleiben.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung. Das Kursziel von USD 150 (zuvor: USD 168) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 03.05.2022)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity