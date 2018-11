NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

107,33 USD -2,06% (14.11.2018, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (15.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC in der vergangenen Nacht gehe hervor, dass der Starinvestor Warren Buffett im dritten Quartal mehr als 36 Mio. Aktien von der größten US-Bank J.P. Morgan Chase & Co. hinzugekauft hat. Per Ende September halte seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway nun Anteile an der US-Großbank im Wert von rund 4 Mrd. USD.Im Gegensatz zu den europäischen Finanzhäusern hätten sich die Anteile der meisten US-Banken in den vergangenen Jahren gut gehalten. Sie seien aus der Finanzkrise gereinigt und gestärkt hervorgegangen. Die J.P. Morgan Chase-Aktie könnte mit dem Buffett-Rückenwind an den US-Börsen schnell wieder die 200-Tage-Linie bei 111,65 USD überwinden. Im Anschluss könnten die alten Höchstkurse bei gut 119 USD wieder in Angriff genommen werden. Ein Kauf der J.P. Morgan Chase-Aktie könnte sich vor diesem Hintergrund durchaus lohnen, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2018)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:96,79 EUR +2,07% (15.11.2018, 10:33)