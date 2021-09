Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (09.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die Payment-Branche habe durch die Corona-Krise einen riesigen Schub bekommen. Aber nicht nur Fintechs würden sich im Markt tummeln, sondern auch immer mehr Banken. Während die Institute in Europa lange nicht bemerkt hätten, welche Chancen die Digitalisierung und veränderte Zahlungsgewohnheiten weltweit bieten würden, seien US-Konkurrenten deutlich besser aufgestellt. JPMorgan habe jetzt bei einer Sparte von Volkswagen zugeschlagen, denn hier gehe es um einen neuen Trend bei mobilen Zahlungen.Der Kaufpreis sei nicht bekannt, aber die US-Bank JPMorgan habe sich 75% von Volkswagens Tochter Payments gesichert. Das würden verschiedene Nachrichtenagenturen berichten. Dieses Segment gehöre zu Volkswagen Financial Services, der Sparte, die auch hauseigene Leasing-Verträge und Finanzierungen anbiete. Damit ziele JPMorgan ganz klar auf die Chancen im Payment-Sektor ab, die sich durch die Verknüpfung mit dem Trendthema Mobilität ergeben würden.Volkswagen Payments sei den Angaben zufolge in weltweit 32 Märkten aktiv, so die "Börsen-Zeitung". Die Palette des Angebots an digitalen Zahlungsdiensten rund ums Auto reiche dabei vom Fahrzeugkauf und -leasing, im Auto veranlasste Zahlungen, Tanken und Laden über Parken bis hin zu abonnementbasierten Diensten wie Versicherungen und Entertainment.JPMorgan sei der Platzhirsch unter den Wall-Street-Banken und sei im Payment-Sektor relativ stark vertreten. Derzeit dürfte auch der überkochende M&A-Markt, der auf ein neues Rekordhoch zusteuere, die Kasse klingeln lassen. Die J.P. Morgan Chase-Aktie sei eine laufende Empfehlung, ein Stopp sollte bei 90 Euro platziert werden. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben. Neueinsteiger könnten versuchen, bei Kursen unter 130 Euro zum Zuge zu kommen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: