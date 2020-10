Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

88,40 EUR +1,91% (13.10.2020, 14:15)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

102,44 USD +1,23% (12.10.2020, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (13.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.J.P. Morgan Chase werde heute die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Man rechne damit, dass es noch mehr Rückstellungen gebildet würden, die das Ergebnis belasten würden, weil Industrien wegen Covid-19 betroffen seien. Manche Verbraucher würden wohl ihre Kreditkartenschulden nicht begleichen können. Auf der anderen Seite werde man im Handelsgeschäft deutliche Zuwächse verzeichnen. Es sei sehr spannend, ob die J.P. Morgan Chase-Aktie mit den Zahlen die 200-Tage-Linie zurückerobern könne. Der Aktienprofi würde sich nicht darauf festlegen. Wenn es zu einem Ausbruch kommt, kann man bei der J.P. Morgan Chase-Aktie durchaus eine kleine Position aufbauen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:87,90 EUR +1,85% (13.10.2020, 13:56)