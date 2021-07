Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

131,94 EUR -0,24% (14.07.2021, 12:21)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

155,65 USD -1,49% (13.07.2021, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (14.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).Das Zahlenwerk des Q2 2021 sei erneut teilweise deutlich besser als erwartet ausgefallen. Grund dafür sei, wie bereits in Q1, die Kreditrisikovorsorge gewesen. Nachdem die Kreditrisikovorsorge im letzten Jahr wegen der Covid-19-Pandemie überdurchschnittlich deutlich erhöht worden sei (2020: +17,48 (Durchschnitt 2014-2019: +4,68) Mrd. USD), habe das Geldhaus in Q1 2021 rund 5,2 Mrd. USD und nun in Q2 3,0 Mrd. USD aufgelöst. Zudem habe die Bank die Zinsertragsguidance für 2021 gesenkt. Ursächlich dafür sei nach Ansicht des Analysten das weiterhin schwache Kreditgeschäft gewesen. Dies sei seines Erachtens auch der Grund gewesen, warum die J.P. Morgan Chase-Aktie trotz deutlich besser als erwarteten Ergebniszahlen mit einem zwischenzeitlichen Kursrückgang um 2,4% reagiert habe und den Handelstag mit einem Minus von 1,5% beendet habe. Auch die Konkurrenz habe trotz besser als erwarteter Quartalszahlen einen Aktienkursrückgang verzeichnet (z.B. Goldman Sachs: -1,2%; u.a. wegen stark gestiegener Kostenbasis).Unter anderem aufgrund der erneuten Auflösung von Kreditrisikovorsorge und der dadurch deutlich übertroffenen Ergebniserwartungen erhöhe Lennertz teilweise seine Schätzungen (EPS 2021e: 13,97 (alt: 11,18) USD; DPS 2021e: unverändert 3,70 USD; EPS 2022e: 11,59 (alt: 11,15) USD; DPS 2022e: unverändert 3,90 USD).Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bestätigt bei einem von ihm erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% sein "halten"-Rating für die J.P. Morgan Chase-Aktie. Das Kursziel werde bei 160 USD belassen. (Analyse vom 14.07.2021)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:131,98 EUR +1,41% (14.07.2021, 12:18)