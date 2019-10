Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (16.10.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).Die größte US-Bank habe erneut ein gutes Quartal aufweisen können und habe in Q3/2019 ein EPS von 2,68 (Vj.: 2,34) USD erreicht. Damit sei die Markterwartung von 2,45 USD je Aktie deutlich übertroffen worden, das Ergebnis habe aber im Rahmen der Analystenprognose gelegen (2,71 USD). Die Nettoerträge seien um rund 8% auf 29,34 (Vj.: 27,26; Analystenprognose: 29,23) Mrd. USD geklettert und hätten im Rahmen der Analystenprognose gelegen. Auch im Vergleich zum Vorquartal (Q2/2019: 28,83 Mrd. USD) habe die Bank eine Steigerung von rund 2% erreichen können, obwohl das Q2 traditionell höher ausfalle. Auch die Nettozinserträge hätten auf 14,23 (Vj.: 13,91) Mrd. USD zugelegt. Trotz einer deutlichen Steigerung der Risikovorsorge für Kreditgeschäfte um rund 60% y/y (1,5 Mrd. USD) sowie dem Anstieg des Gesamtaufwands um rund 5% y/y, sei das EBT um rund 7% y/y auf 11,4 Mrd. USD gestiegen. Besonders die Nettoerträge der Bereiche Consumer & Community Banking (+5% y/y) und Corporate & Investment Bank (+7% y/y) hätten deutlich gesteigert werden können. Die Bank belasse ihre Erwartungen der Nettozinserträge von 57,5 Mrd. USD in 2019 unverändert.Aufgrund der guten Zahlen der letzten beiden Quartale sowie der geringeren Aktienanzahl erhöht Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, seine Prognosen (EPS: 2019e: 10,47 (alt: 9,58) USD; 2020e: 10,84 (alt: 10,52) USD) und bestätigt bei einem neuen Kursziel von 130,00 (alt: 120,00) USD sein "halten"-Rating für die J.P. Morgan Chase-Aktie. (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link