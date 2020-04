Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

81,66 EUR +3,17% (06.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

81,83 EUR +6,36% (06.04.2020, 20:52)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

88,422 USD +2,09% (06.04.2020, 20:42)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (06.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Firmenchef Jamie Dimon bereite Anleger auf schwere Zeiten vor. Im Zuge der Coronavirus-Pandemie rechne die US-Bank mit starken Gewinnrückgängen und einer schweren Rezession. Das Geldinstitut rechne zwei mögliche Szenarien durch - die Ergebnisse seien verheerend, aber nicht für J.P. Morgan Chase & Co.Im Krisenszenario von dem die US-Notenbank aktuell ausgehe, steige die Arbeitslosigkeit in den USA auf 10% und die Aktienmärkte würden um die Hälfte einbrechen - in diesem Fall rechne J.P. Morgan Chase & Co. mit 20% weniger Umsatz und steigenden Kreditkosten um 20 Mrd. USD im Vergleich zu 2019. Doch selbst dann würde das Geldhaus noch in jedem Quartal schwarze Zahlen schreiben, schätze CEO Dimon. J.P. Morgan Chase & Co. würde ihre Kernkapitalquote bei 10% halten und weiter Dividenden zahlen können.In einem "extrem ungünstigen Szenario" rechne die Bank mit einem Einbruch des BIPs von 35%. Die Arbeitslosenquote würde im vierten Quartal auf 14% steigen - selbst in diesem Szenario hätte J.P. Morgan Chase & Co. nach eigenen Berechnungen eine starke Liquidität und eine Kernkapitalquote von ca. 9,5%. Dimon möchte vorerst die Dividende nicht streichen. Nur bei Eintreten des ungünstigen Szenarios, könnte der Verwaltungsrat "ein Aussetzen der Dividende" erwägen. Dieses Szenario sei "sehr ernst und hoffentlich unwahrscheinlich".Trotz der Gewinnwarnung lege die J.P. Morgan Chase& Co.-Aktie am Montag zu. In dieser Krise zeige sich wie stark die US-Bank in den vergangenen Jahren gewirtschaftet habe. Sie gehöre zu den profitabelsten Unternehmen der Welt. Alleine im vergangenen Jahr habe J.P. Morgan Chase & Co. einen Nettogewinn von 36 Mrd. USD erzielt - Summen, von denen europäische Finanzinstitute nur träumen könnten. Anleger mit Weitblick könnten die gedrückten Kurse nutzen und auf einen Turnaround setzen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an JPMorgan, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link