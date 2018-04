J.P. Morgan Chase-Aktie: Überzeugender Auftakt getragen von allen Geschäftsbereichen - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:

Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).

Im Wesentlichen bedingt durch eine geringer als von dem Analysten unterstellte Risikovorsorge habe das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis in Q1/2018 mit 8,24 (Vj.: 5,98) Mrd. USD seine Prognose von 7,74 Mrd. USD übertroffen. Getragen von allen Geschäftsbereichen hätten ihn die Zahlen des Auftaktquartals überzeugen können. Die erhöhte Volatilität habe sich insbesondere im Aktienhandel positiv bemerkbar gemacht, habe aber das Investmentbanking ausgebremst. Im Privat- und Firmenkundengeschäft habe das Unternehmen von den Zinserhöhungen der FED und einem starken Kreditwachstum profitiert. Diese Trends sollten sich auch im weiteren Jahresverlauf - wenn auch weniger akzentuiert - fortsetzen. CFO Marianne Lake habe von einer sehr starken Pipeline im Investmentbanking und erfreulichen Aussichten im Hinblick auf die Konsumausgaben der amerikanischen Verbraucher gesprochen. Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (EPS 2018e: 8,79 (alt: 8,62) USD; EPS 2019e: 9,64 (alt: 9,46) USD).

Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 119,00 auf 120,00 USD erhöht. Das Kurspotenzial bleibt angesichts der aussichtsreichen Perspektiven lediglich aufgrund des aktuellen Bewertungsniveaus nur moderat. (Analyse vom 16.04.2018)

Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:CMCNYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:JPMKurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (16.04.2018/ac/a/n)