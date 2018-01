Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

92,60 EUR 0,00% (18.01.2018, 13:49)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

USD 112,99 (17.01.2018)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (18.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Investmentanalyst Martin Peter von der LBBW:Martin Peter, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der US-Großbank J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).J.P. Morgan erziele in Q4 ein Konzern-EBT von 8,3 Mrd. USD (-4,9% yoy), das minimal unter der Analysten-Prognose von 8,4 Mrd. USD liege. Bei den Gesamterträgen von 24,2 Mrd. USD (+3,3%) gefalle ihm der erwartungsgemäß auf 13,0 Mrd. USD (+10,8%) gesteigerte Zinsüberschuss. Die Nettozinsmarge sei um 20 BP (yoy) auf 242 BP (+5 BP ggü. Q3) bei einem durchschnittlichen Kreditvolumen von 919 Mrd. USD (+3,2% yoy) gestiegen.J.P. Morgan müsse aber einen negativen Einmaleffekt aus der US-Steuerreform von 2,4 Mrd. USD bzw. -0,69 USD beim EPS verkraften. Die Belastung setze sich primär aus zwei sich zum Teil aufhebenden Effekten zusammen: 1.) 3,7 Mrd. USD Steueraufwand für die fiktive Rückführung nicht überwiesener Auslandsgewinne von Konzerntöchtern ("Repatriation toll tax") und 2.) eine GuV-wirksame Zuschreibung von 2,1 Mrd. USD von latenten Steuerverpflichtungen (DTL). Das berichtete EPS für das Gesamtjahr betrage 6,35 USD (LBBWe: 7,05 USD).Der Analyst erhöhe seine EPS 2018-Prognose um 10,5% auf 8,45 USD - aufgrund der deutlich gesenkten Konzern-Steuerquote (LBBWe: 19,9% statt 26,0%; JPM-Indikation: "ca. 19% für 2018 und ca. 20% mittelfristig"); seine Prognose für das Konzern-EBT 2018 bleibe bei gut 38 Mrd. USD unverändert.Martin Peter, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "halten"-Einstufung für die J.P. Morgan Chase-Aktie. (Analyse vom 18.01.2017)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: