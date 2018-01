NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

USD 112,67 +1,65% (12.01.2018)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (15.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).Im Wesentlichen wegen der von dem Analysten nicht berücksichtigten Abschreibung im Zuge der US-Steuerreform (2,4 Mrd. USD) habe das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis in Q4 mit 3,77 (Vj.: 6,25) Mrd. USD seine Erwartung von 6,20 Mrd. USD verfehlt. Die Q4-Zahlen seien durch die Auswirkungen der US-Steuerreform verzerrt worden und seien auf bereinigter Basis nach seiner Einschätzung solide ausgefallen.In Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen der US-Steuerreform zähle J.P. Morgan zu den großen Gewinnern. Demnach solle die effektive Steuerquote 2018 rund 19% betragen, um dann sukzessive auf etwa 20% anzusteigen. Bei einer durchschnittlichen effektiven Steuerquote von 28% in den letzten fünf Jahren stelle es einen signifikanten Nettoergebnistreiber dar. Bedingt durch Preiskämpfe und ein verbessertes Serviceangebot sollten sich Teile dieser "Gewinne" aber mittelfristig wieder abmildern. Der Analyst habe seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS: 8,62 (alt: 7,83) USD) erhöht. Für 2019 prognostiziere er erstmals ein EPS von 9,46 USD und ein DPS von 2,56 USD.Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:92,00 EUR -0,43% (15.01.2018, 12:08)