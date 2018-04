NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (18.04.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktie: Quartalszahlen überraschen positiv! AktienanalyseEine Handvoll Finanzgiganten haben Zahlen zum ersten Quartal herausgebracht und für die eine oder andere Überraschung gesorgt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Investmentbank J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) habe Quartalszahlen vorgelegt und positiv überrascht. Die gesteigerten Handelsaktivitäten hätten für Mehreinnahmen gesorgt. Der Umsatz habe im ersten Quartal auf 27,9 Milliarden US-Dollar (Vorjahresquartal 24,9 Mrd.) zugelegt. Der Gewinn (Non GAAP) liege bei 2,37 US-Dollar pro Anteilsschein (Vorjahresquartal 1,65 - erwartet worden seien 2,30 US-Dollar). Für die Risikorücklage für faule Kredite habe die Bank auf Jahresfrist statt der zuletzt 1,31 Mrd., 1,16 Milliarden US-Dollar zurückgelegt.Bei J.P. Morgan Chase habe ein kurzfristiger Abwärtstrend seit dem Verlaufshoch von 119,33 US-Dollar das Kursgeschehen beherrscht. Für ein Kaufsignal müsse das Niveau von mindestens 116,00 US-Dollar erst noch überwunden werden, damit die Verlaufshochs aus Februar dieses Jahres bei 119,33 US-Dollar angesteuert werden könnten. Darüber könnte es sogar an 125,00 US-Dollar weiter rauf gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.04.2018)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:88,79 EUR -0,32% (18.04.2018, 08:00)