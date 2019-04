Aus Sicht des Bankenchefs sei und bleibe Größe, wie sie von den potenziellen Fusionspartnern Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) angestrebt werde, ein erfolgsentscheidender Faktor für Finanzinstitute, um rentabel arbeiten zu können: "Im Bankgeschäft steigen die Kosten weiter - für Kapitalbeschaffung, Regulierung, Technologie", sage Raghavan. "Um erfolgreich zu sein, müssen diese Ressourcen über das größtmögliche Feld an Geschäftslinien verteilt werden."



Digitalisierung nur ein Werkzeug



In dem Interview habe der Bankenchef zudem Prognosen widersprochen, wonach die Branche im Zuge der Digitalisierung künftig deutlich weniger Mitarbeiter brauche: "Was sich ändern wird, sind die Anforderungen an die Angestellten", habe Raghavan gesagt. "Die repetitiven Aufgaben werden automatisiert. Im Gegenzug werden jene wichtiger, die Wert generieren, zum Beispiel die Beratung oder die Handelsstrategie."



Technologie und Digitalisierung seien nur Werkzeuge, um das Leben für Kunden und Bankbeschäftigte gleichermaßen zu erleichtern. "Banking ist und bleibt eine Vertrauensbeziehung zwischen Menschen", habe Raghavan dem "Handelsblatt" gesagt. (03.04.2019/ac/a/m)





