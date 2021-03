XETRA-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (04.03.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JOST Werke: Das kommt gut an! AktienanalyseDie Übernahme der schwedischen Alö-Gruppe hat den Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) im Corona-Jahr vor einem Umsatzrückgang bewahrt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse hätten um 7,9 Prozent auf gut 794 Mio. Euro zugelegt, wie das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Ohne den Zukauf wären der Umsatz um 14,5 Prozent gefallen. Ergebnisseitig habe JOST Werke die Pandemie aber zu spüren bekommen. Das bereinigte EBIT sei um knapp fünf Prozent auf gut 73 Mio. Euro gesunken, die entsprechende Marge sei um 1,2 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent zurückgegangen. Allerdings habe das Unternehmen im vierten Quartal eine deutliche Verbesserung der Profitabilität verzeichnet und habe seinen Umsatz auch dank Alö um fast die Hälfte steigern können.Konzernchef Joachim Dürr habe daher von einem schwierigen, am Ende aber durchaus erfolgreichen Jahr gesprochen. Der Manager habe zudem betont, dass alle Ziele für das Geschäftsjahr 2020 deutlich erreicht worden seien. Angaben zum Überschuss, zur Prognose und zur Dividende machte er zwar keine, Anleger waren dennoch zufrieden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2021)Börsenplätze JOST Werke-Aktie: