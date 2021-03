Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (29.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugzulieferers JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) unter die Lupe.JOST Werke habe die Talsohle wie erwartet durchschritten. Im laufenden Jahr wolle der Nutzfahrzeughersteller seine Profitabilität weiter steigern und beim Umsatz auch dank einer Übernahme kräftig zulegen. Die Aktie befinde sich im Aufwind. Mit dem Sprung über das Hoch bei 53,80 Euro würde ein frisches Kaufsignal generiert.Konzernchef Joachim Dürr habe bei der Vorlage des Geschäftsberichts gestern von einem herausfordernden, am Ende aber erfolgreichen Jahr gesprochen, mit dem er am Ende durchaus zufrieden sei. Die Aktionäre sollten eine unerwartet hohe Dividende von einem Euro je Aktie erhalten.Besonders erfreulich: Die im Geschäftsjahr 2020 erworbene Ålö-Gruppe habe bereits im ersten Jahr der Konzernzugehörigkeit das Ergebnis und die Profitabilität von Jost entscheidend gestärkt. Die Schweden hätten 2020 ein bereinigtes EBIT von 24,3 Millionen Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 13,8 Prozent erzielt. Jetzt gehe es darum mit dem schwedischen Hersteller landwirtschaftlicher Frontlader, im Agrarbereich die Wachstumschancen in Asien und Lateinamerika anzugehen, diese Märkte zu erschließen und im Anschluss dort auch dauerhaft zu wachsen. Es solle für den Konzern zu einer weiteren tragenden Säule werden.Das Gesamtbild passe. Die Nachfrage ziehe an. Die Übernahme der Ålö-Gruppe erweise sich als echter Glücksgriff. Die Profitabilität steige. JOST dürfte im laufenden Jahr daher wieder ordentlich Gas geben. Die gute Finanzkraft gebe der Gesellschaft genügend Spielraum, um ihre Strategie konsequent umzusetzen und weitere Wachstumsmöglichkeiten wie geplant zu erschließen. Mit dem Sprung über das Hoch bei 53,80 Euro würde die Aktie ein frisches Kaufsignal generieren. Im Anschluss wäre der Weg für eine Trendfortsetzung Richtung 60 Euro geebnet."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 29.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link