Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (10.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) unter die Lupe.Die Talsohle scheine durchschritten. Nach dem pandemiebedingten Markteinbruch im ersten Halbjahr 2020 stelle der Nutzfahrzeugzulieferer weltweit eine stetige Steigerung der Nachfrage nach seinen Systemen für LKW, Anhänger und landwirtschaftliche Traktoren fest. Der Vorstand habe daher die Planvorgaben für das laufende Jahr hochgesetzt.Die Branche boome: Wettbewerber SAF-HOLLAND habe bereits vor Kurzem seine Prognosen nach oben revidiert. Die Nachfrage ziehe an. Zudem würden beide Nutzfahrzeugzulieferer zunehmend profitabler. Das Working-Capital-Management und die bilanziellen Optimierungsmaßnahmen würden bei den JOST Werken weiterhin nach Plan laufen. Das Unternehmen gelte in Finanzkreisen daher als ein zyklischer Qualitätswert mit strukturellem Wachstumspotenzial. Nach der kurzen Verschnaufpause dürfte die JOST Werke-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in Richtung 50 Euro und mehr fortsetzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2020)Börsenplätze JOST Werke-Aktie: