XETRA-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

47,30 EUR +1,07% (23.02.2021, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

46,85 EUR -0,53% (23.02.2021, 11:22)



ISIN JOST Werke-Aktie:

DE000JST4000



WKN JOST Werke-Aktie:

JST400



Ticker-Symbol JOST Werke-Aktie:

JST



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (23.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) unter die Lupe."Alle Ziele für das Geschäftsjahr 2020 wurden deutlich erreicht", heiße es in der aktuellen Meldung der JOST Werke. Die bereits im dritten Quartal eingesetzte Markterholung habe sich zum Ende des Jahres noch weiter beschleunigt. Auf dieser Basis wolle der hessische Nutzfahrzeughersteller im laufenden Jahr aufbauen und erneut wachsen sowie die Ertragskraft weiter verbessern.Die endgültigen Zahlen, einen Dividendenvorschlag und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 würden am 25. März veröffentlicht. Schon jetzt sei klar: Das Gesamtbild passe, die Nachfrage ziehe an und die bilanziellen Optimierungsmaßnahmen würden nach Plan laufen. Auch die Profitabilität steige. Die Übernahme der Ålö-Gruppe erweise sich als echter Glücksgriff. Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 48 Euro würde die JOST Werke-Aktie ein frisches Kaufsignal generieren. Im Anschluss wäre der Weg für eine Trendfortsetzung Richtung 60 Euro geebnet. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JOST Werke-Aktie: